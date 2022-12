Berner Polizei stoppt Flüchtigen – Räuber bedroht Serviceangestellte mit Messer und flieht mit Geld Am Sonntagabend überfiel ein Mann ein Restaurant im solothurnischen Gerlafingen. Der 35-jährige Täter konnte noch am selben Abend in Utzenstorf geschnappt werden.

Die Kantonspolizei Bern unterstützte die Kantonspolizei Solothurn und nahm einen Solothurner Räuber fest. (Symbolbild) Foto: Keystone

Die Kantonspolizei Bern hat einen Räuber in Utzenstorf BE festgenommen. Der 35-jährige Schweizer soll am späten Sonntagabend in Gerlafingen SO die Serviceangestellte eines Gasthofes mit einen Messer bedroht haben. Er erbeutete mehrere Hundert Franken und flüchtete.

Die Kantonspolizei Solothurn hatte unter Einbezug der Berner Kollegen eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet. Im Verlauf der Fahndung sichtete eine Patrouille der Kantonspolizei Bern in Utzenstorf ein verdächtiges Fahrzeug.

Sie kontrollierte die Insassen, wie die Solothurner Kantonspolizei am Montag weiter mitteilte. Abklärungen ergaben, dass es sich beim Fahrzeuglenker um den mutmasslichen Täter des Raubdelikts von Gerlafingen handelt. Der Schweizer wurde der Kantonspolizei Solothurn übergeben und vorläufig festgenommen.

