Tote Frau in Gunten – Rätseln um tote Frau aus dem Thunersee geht weiter Die Identität der toten Frau, die bei Gunten aus dem Thunersee geborgen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. UPDATE FOLGT

Die Polizei veröffentlichte Bilder der Tattoos der Frau. Sie erhofft sich Hinweise zu deren Identifikation. Foto: PD

Die Enteneck am Thunersee zwischen Gunten und Merligen ist bei Tauchern weit über die Region hinaus beliebt. So waren auch am vergangenen Sonntagnachmittag Hobbytaucher vor Ort. Als diese von einem älteren Passanten am Ufer darauf hingewiesen wurden, etwas treibe auf dem Wasser, machten sie eine grausige Entdeckung: Sie fanden einen leblosen Körper.

Sofort verständigten sie die Kantonspolizei. Diese barg in der Folge die Leiche einer Frau aus dem See. Die Identität der Verstorbenen sowie die Todesursache seien Gegenstand der umfangreichen laufenden Ermittlungen, lässt die Polizei verlauten. Nach bisherigen Erkenntnissen müsse von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden.