Niesen: Historischer Moment – Rädertausch der anderen Dimension Wir rüsten unsere Autos von Sommer- auf Winterräder um. Die Niesenbahn wechselt derweil die Antriebsräder – nach 113 Jahren. Bruno Petroni

Das neue Gegenrad für die Bergstation der Niesenbahn wird auf einer speziell hergestellten Ladebrücke zum Gipfel hinaufgeführt. Foto: PD / Patrick Reichen

Es ist «nur» drei Meter gross, das neue Gegenrad, das während der nächsten hundert Jahre in der Bergstation laufen soll. Also 80 Zentimeter kleiner als dasjenige, welches nach 113 Betriebsjahren jetzt ausgetauscht wird. «Trotz dieses kleineren Durchmessers wurde es in den Tunneln schampar eng», sagt Niesenbahn-Geschäftsführer Urs Wohler.