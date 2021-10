Autobahn A6 Kiesen–Thun – Räblibrücke ab Montag wieder offen Wie das Bundesamt für Strassen mitteilt, ist die Sanierung der Räblibrücke abgeschlossen. Nun ist jene bei der Schützenstrasse an der Reihe. Und: Es kommt zu Beeinträchtigungen.

Der Autobahnzubringer in Kiesen. Foto: PD

Die Gesamterneuerung des Abschnittes der A6 zwischen Kiesen und Thun-Nord ist in vollem Gange. Verschiedene Arbeiten bedingen in nächster Zeit diverse Verkehrsbeeinträchtigungen, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt.

Von Montag, 11. Oktober, bis Freitag, 22. Oktober, wird jeweils von Montag bis Freitag, 20 Uhr bis 5 Uhr, die Normalspur in Fahrtrichtung Spiez zwischen Kiesen und Thun-Nord gesperrt.



In der Nacht von Montag, 11. Oktober, auf Dienstag, 12. Oktober, 20 Uhr bis 5 Uhr, sind die Ausfahrt Kiesen in

Fahrtrichtung Spiez sowie die Normalspur in Fahrtrichtung Spiez auf kurzer Strecke gesperrt.

Anstelle der gesperrten Ausfahrt Kiesen stehen die Ausfahrten Rubigen und Thun-Nord zur Verfügung. Eine Woche später wird die Einfahrt Kiesen in Fahrtrichtung Spiez gesperrt.

Es komme zudem zu weiteren Spurabbauten. «Details dazu werden zu gegebener Zeit kommuniziert», so das Astra.

Rund einen Monat gesperrt

Die A6 bei Heimberg mit der Brücke Schützenstrasse. Foto: PD

Zurzeit werden die Brücke Schützenstrasse beim Sportzentrum Heimberg sowie die Räblibrücke etwas weiter nördlich saniert.

Die Räblibrücke ist momentan für jeglichen Verkehr gesperrt. Die Arbeiten dort neigen sich nun dem Ende zu, sodass die Brücke ab dem 11. Oktober 2021 wieder geöffnet werden kann. Es werden noch einige Fertigstellungsarbeiten stattfinden, der Durchgang wird aber immer gewährleistet sein.

Dafür kommen die Arbeiten bei der Brücke Schützenstrasse in eine neue Phase. Die Brücke wird ab dem 11. Oktober für ungefähr einen Monat für jeglichen Verkehr gesperrt.

Reinigung des Allmendtunnels Infos einblenden Nächste Woche wird der Allmendtunnel der periodischen Reinigung unterzogen. Die Verkehrsführung wird mit Anzeigetafeln geregelt. Der Verkehr wird im Gegenverkehr durch die jeweils andere Röhre geleitet, eine Umleitung ist deshalb nicht nötig. Die Arbeiten sind in den Nächten 11./12. und 12./13. Oktober, jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr, geplant. (pd)

pd

