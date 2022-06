Ideen gegen den Fachkräftemangel – Radisson-Hotels setzen auf die 4-Tage-Woche Jetzt schrauben auch namhafte Anbieter an den Arbeitszeiten, damit sie für Quereinsteiger und für jüngere Leute attraktiver sind. Teilweise steigen sogar die Löhne. Maren Meyer

Neben dem Check-in auch noch im Service arbeiten: Die Radisson-Hotels in der Schweiz führen die 4-Tage-Woche ein und erweitern Jobprofile. Hier eine Réceptionistin im Hotel Radisson Basel. Foto: Nicole Pont

Eine kürzere Arbeitswoche und das noch zum gleichen Lohn: Das Modell der 4-Tage-Woche ist in den Schweizer Hotels und Restaurants angekommen: Das 25 Hours in Zürich, das Adula in Flims oder auch die Remimag-Hotels in Luzern setzen aufs neue Arbeitsmodell. Mit der Radisson-Gruppe bietet nun auch ein international tätiger Hotelkonzern die verkürzte Arbeitswoche in seinen Schweizer Hotels.