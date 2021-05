Verzicht auf Neubau in Langnau – Radio Neo 1 will das Risiko nicht eingehen Der Regionalsender wollte all seine Abteilungen in einem Neubau zusammenlegen. Nun verzichtet er darauf – aus finanziellen Gründen. Markus Zahno

Radio Neo 1 spürt die Unsicherheiten, die mit der Pandemie verbunden sind. Archivfoto: pd

Heute hat der Radiosender Neo 1 zwei Standorte. Die Studios sind an der Dorfstrasse in Langnau eingemietet, die Verkaufsabteilung in einem Gebäude in der Nähe des Ilfiskreisels. Das Hin und Her kostet die Angestellten Zeit.

Deshalb plante die Radio Emme AG, die den Sender Neo 1 betreibt, einen Neubau. Ein Radiohaus, das die Studios, den Verkauf und die Administration vereint. Zu diesem Zweck hätte man die Parzelle beim Ilfiskreisel gekauft und insgesamt 3,3 Millionen Franken in den Neubau investiert.

Hätte. Durch die Corona-Krise habe sich die Ausgangslage nun aber verändert, schreibt die AG in einer Mitteilung. «Nach Abwägung aller Faktoren und Risiken» habe man beschlossen, auf den Neubau zu verzichten.