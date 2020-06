Berner Velonetz – Radfahrer müssen Dornen und Brennnesseln ausweichen Im Sommer ragen an der Tiefenaustrasse oft Gräser und Sträucher auf den Radweg. Das sei einer «Velohauptstadt» unwürdig, meint ein Velopendler. Michael Bucher

Vorsicht, Dornen: Entlang der Tiefenaustrasse Richtung Berner Innenstadt wird auch mal ein Ausweichmanöver nötig. Foto: zvg

Seit vier Jahren schreibt Christian Bähler jeweils im Sommer dem Tiefbauamt der Stadt Bern. In seinem Schreiben weist er die Behörden darauf hin, dass der Unterhalt der städtischen Velorouten teils mangelhaft sei – namentlich auf der Tiefenaustrasse, welche von Worblaufen bis zum Henkerbrünnli führt. Nicht die Fahrbahn an sich sei das Problem, sondern die Pflanzen entlang der Strecke. So würden immer mal wieder Gräser und Sträucher auf den Radweg hinausragen – darunter auch Brennnesseln oder Dornensträuche. Bähler, der im Sommer täglich mit dem Velo von Zuzwil nach Bern pendelt, hat zum Beweis zahlreiche Fotos davon gemacht.