Mürren Tourismus – Rachel Arkin übernimmt die Leitung Die Jungfrau Region Tourismus AG und der Vorstand von Mürren Tourismus haben Rachel Arkin als neuen Resort Director verpflichtet. Am 1. April tritt sie die Nachfolge von Samuel Bichsel an. PD

Rachel Arkin, neue Resort Director bei Mürren Tourismus, und Marc Ungerer, Geschäftsführer bei Jungfrau Region Tourismus AG. Foto: PD

Rachel Arkin wird in Mürren ab 1. April für die Führung des Tourist-Centers sowie des alpinen Sportzentrums zuständig sein. Zudem wird sie Einsitz in die Geschäftsleitung der Jungfrau Region Tourismus AG (JRT) haben. «Mit Rachel Arkin haben wir genau die richtige Person gefunden, die viel Erfahrung und Kompetenz einbringt und nebst den touristischen auch die politischen Gegebenheiten im Kanton Bern bestens kennt», wird JRT-Geschäftsführer Marc Ungerer in der Medienmitteilung der JRT zitiert.

«Es liegen turbulente Zeiten hinter uns und eine wichtige Phase vor uns.» Rachel Arkin, neue Resort Director bei Mürren Tourismus

Die 53-jährige diplomierte Tourismusfachfrau aus Leissigen arbeitete während vieler Jahre im Ausland als Standortleiterin in der Touristik. Erfahrung im Produktmanagement bringt sie aus ihrer langjährigen Tätigkeit bei TUI Suisse mit. 2005 stiess sie zu Postauto, wo sie in unterschiedlichen Funktionen für das Produktmanagement Freizeit verantwortlich war. Während sieben Jahren und bis Ende 2020 amtierte sie zudem in ihrem Wohnort Leissigen als Gemeinderätin – in den letzten vier Jahren als Vizegemeindepräsidentin.

«Es liegen turbulente Zeiten hinter uns und eine wichtige Phase vor uns. Viel ist im Umbruch. Eines aber war, ist und bleibt kostbar und einzigartig: Die Ferienregion Mürren – eine touristische Perle auf der Schweizer Landkarte», blickt Rachel Arkin auf ihre Aufgabe voraus.

Mürren Tourismus gehört zur Jungfrau Region Tourismus AG, eine der grössten touristischen Destinationen der Schweiz.