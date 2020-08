Dank boomender Mobiltelefonie – Quickline kann seinen Umsatz im ersten Halbjahr halten Das Nidauer Telecomunternehmen Quickline wächst weiter im Bereich der Mobiltelefonie. Im TV-Geschäft gingen derweil Kunden verloren. Quentin Schlapbach

Das Halbjahresergebnis des Nidauer Telecomunternehmens Quickline war durch die Corona-Krise nicht stark tangiert. Foto: zvg

Diesen Frühling verbrachte die halbe Schweiz im Homeoffice. Wer von zu Hause arbeitete, war auf ein sicheres und stabiles Netz angewiesen. Im Grossraum Bern ist der Quickline-Verbund einer der grössten Anbieter von privaten Internet- und Telefoniedienstleistungen.

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt, habe man die durch Covid-19 verursachte Belastungsprobe gut bestanden. Die Netze hätten stabil und ohne Einschränkungen funktioniert. «Unsere Kundinnen und Kunden können sich auf Quickline verlassen – auch in Zeiten mit vermehrtem Homeoffice, Fernunterricht und Streamen», wird Geschäftsführer Frédéric Goetschmann in der Medienmitteilung zitiert.

Im Commuiqué gibt das Telecomunternehmen aus Nidau auch Auskunft über seinen Geschäftsgang während des ersten Halbjahrs 2020. Die Corona-Pandemie hatte demnach keine schwerwiegenden Folgen für Quickline. Der Umsatz des Unternehmens ging nur leicht zurück – von 135 Millionen Franken im Vorjahr auf aktuell 132 Millionen Franken. Zum Gewinn machte die nicht börsenkotierte Firma wie immer keine Angaben.

Umkämpftes TV-Geschäft

Dass Quickline seinen Umsatz halten konnte, liegt vor allem am starken Wachstum im Bereich der Mobiltelefonie. Im Vergleich zur Vorjahresperiode wuchs die Anzahl Kunden hier um knapp 27 Prozent. Aktuell verfügen 61’800 Personen über ein Abo der Nidauer Firma. Quickline kann dabei auf das Mobilfunknetz von Sunrise zugreifen.

Das Wachstum im Mobile-Bereich konnte die Verluste in den anderen Sparten aber nicht ganz wettmachen. Stabil blieb einzig die Anzahl der Internetkunden. In der Festnetztelefonie ging die Kundenbasis um 1,6 Prozent zurück – aktuell noch 114’200 Kunden – und auch im stark umkämpften TV-Bereich war das Geschäft leicht rückläufig. Hier beträgt die Anzahl Kunden noch 338’600 – ein Minus von 2,9 Prozent.

Dank neuen Angeboten sieht der Quickline-Geschäftsführer aber gerade im TV-Bereich das Potenzial für kommendes Wachstum. «Wir gehen davon aus, in Zukunft ein noch grösseres Publikum damit zu begeistern», sagt Goetschmann. In Kürze sollen Kunden von Quickline TV etwa Zugang zu den Sportinhalten von Teleclub erhalten. Die 2017 lancierte TV-Plattform werde ausserdem permanent weiterentwickelt.