Vom Büro ins Labor – Quereinsteigerin gewinnt Chemie-Award Stefanie Rychard hat in ihrer Bachelorarbeit untersucht, wie sie zum Beispiel Farbe von Gemälden extrahieren kann – ohne diese zu schädigen. Pia Scheidegger

Die Emmentalerin Stefanie Rychard hat den diesjährigen Dr. Max Lüthi Award gewonnen. Foto: Raphael Moser

Die Erkenntnisse aus Stefanie Rychards Bachelorarbeit könnten dazu führen, gefälschte Kunst künftig leichter zu enttarnen. Um zu erklären, was genau sie herausgefunden hat, sitzt die 27-Jährige Chemikerin aus Wynigen in einem Café in Bern. Gerade erzählt sie, wie Wolfgang Beltracchi – ein ehemaliger deutscher Kunstfälscher – 2010 überführt werden konnte.