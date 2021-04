Naturschutz vs. Freizeitpark – Quer durch das Konfliktgebiet Wald Immer mehr Menschen proklamieren ihre Ansprüche an den Wald. Der Erholungsraum für Mensch und Natur wird immer mehr zum Konfliktgebiet. Marco Zysset

Nötige Bewirtschaftung oder Kahlschlag? Hinterlassene Sauerei oder tolle Asthaufen als Rückzugsort für Tiere? Je nach Haltung der Betrachterin oder des Betrachters wird dieses Bild aus dem Hartlisbergwald anders beschrieben. Foto: Patric Spahni

Montagvormittag Ende März, 10 Uhr: Obschon noch keine Ferien sind, die Luft kühl und der Himmel bedeckt, ist der Parkplatz Schwizerhübeli im Hartlisbergwald voll besetzt. «Letzten Freitagnachmittag waren alle Strassen und Wege rundum belegt», berichtet Christian Schlapbach. «Von den Wochenenden wollen wir gar nicht reden.» Schlapbach wurde Ende 2008 zum Präsidenten der Burgergemeinde Steffisburg gewählt und ist in seiner Freizeit oft in den insgesamt 321 Hektaren Wald unterwegs, welche die Burger besitzen. Gesehen und erlebt hat er im Wald schon viel. «Seit Corona noch mehr», fügt er an – und man weiss nicht recht, ob ihn das Erlebte mehr belustigt oder doch beelendet.