Europacup: Servette könnte auf Rangers treffen

Sollte Servette Genf sich in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Genk durchsetzen, würde der Zweite der vergangenen Super-League-Saison in Runde 3 auf die Glasgow Rangers aus Schottland treffen. Dies ergab die Auslosung in Nyon am Montag. Morgen Dienstag findet das Hinspiel in Genf statt, nächste Woche Mittwoch folgt das Rückspiel in Belgien. Die möglichen Spiele gegen die Schotten aus Glasgow würden dann am 8./9. bzw. 15. August gespielt.

Sollte Servette in der Champions-League-Qualifikation an Genk scheitern, wartet in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation Olympiakos Piräus. Die Spiele gegen die Griechen fänden am 10. und 17. August statt.

Basel und Luzern mit machbaren Aufgaben

Ungleich kleiner sind die möglichen Hürden in der Qualifikation zur Conference League für den FC Basel und den FC Luzern. Sollte der FCB in der zweiten Runde gegen Tobol Kostay aus Kasachstan bestehen, trifft er in der dritten Runde auf Derry City aus Irland oder die Finnen vom KuPS Kuopio. Setzt sich der FCL gegen den schwedischen Djurgardens IF durch, kommt es entweder zum Duell mit Hibernian aus Schottland oder dem Inter Club d'Escaldes aus Andorra. (tzi)