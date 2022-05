Thronjubiläum von Elizabeth II. – Queen verbannt royales Trio vom Balkon des Buckingham-Palastes Prinz Harry, Meghan Markle und Prinz Andrew werden nächsten Monat anlässlich der Parade «Trooping the Colour» nicht dem Volk zuwinken – weil die Königin ihnen keine Balkon-Einladung zukommen lassen hat.

Da hatte es noch Platz für alle (v.l.) Prinz Andrew, Queen Elizabeth, Meghan, Prinz Charles, Prinz Harry, Herzogin Kate und Prinz William 2018 auf dem Balkon des Buckingham-Palastes anlässlich der «Trooping the Colour»-Zeremonie in London. Foto: Frank Augstein (AP/Keystone)

Der britische Prinz und seine Frau werden die Militärparade anlässlich des 70. Thronjubiläums der Queen am 2. Juni nicht an der Seite von Königin Elizabeth II. verfolgen. Die 96-Jährige habe «nach reiflicher Überlegung» beschlossen, dass dies denjenigen Mitgliedern der königlichen Familie vorbehalten sei, «die derzeit offizielle öffentliche Aufgaben im Namen der Königin wahrnehmen», erklärte ein Sprecher des Königshauses am Freitag.

Eingeladen sind 18 Mitglieder der königlichen Familie, darunter Thronfolger Charles und seine Frau Camilla sowie sein Sohn William, dessen Frau Kate und ihre drei Kinder. Für Prinz Andrew, den skandalumwitterten Sohn der Queen, wird demnach bei der traditionellen Parade «Trooping the Colour» hingegen ebenfalls kein Platz sein auf dem Balkon des Buckingham-Palasts.

Archivaufnahme von 2013: Die Royal Guards marschieren während der Zeremonie in London vor der britischen Königin (nicht im Bild). Foto: Britisches Verteidigungsministerium (Keystone)

Eine von der britischen Nachrichtenagentur PA zitierte Quelle im Palast schloss nicht aus, dass Harry, Meghan und Andrew an anderen Veranstaltungen im Rahmen der Feierlichkeiten zu Ehren von Queen Elizabeth II. teilnehmen.

Die Militärparade am 2. Juni bildet den Auftakt zu den viertägigen Feierlichkeiten zum Thronjubiläum der Queen. Elizabeth II. hatte den britischen Thron nach dem Tod ihres Vaters George VI. am 6. Februar 1952 bestiegen. Sie ist die dienstälteste Monarchin der Welt.

