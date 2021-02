69 Jahre auf dem Thron – Queen bleibt zum Jubiläum abgeschottet Am 6. Februar 1952 bestieg die damals 25-Jährige den Thron. Die Coronapandemie zwingt die weltdienstälteste Monarchin zwar zu einer Abkehr einer Tradition, doch liebäugelt sie bereits mit einem Auftritt auf internationalem Parkett spätestens im Juni.

Im Juni 1953 fand die Krönung im Westminster Abbey statt: Danach posierte Queen Elizabeth II. mit der königlichen Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace. Foto: PA Wire/Keystone

Auch die Queen muss in Corona-Zeiten mit alten Traditionen brechen: Königin Elizabeth II. ist zu ihrem 69. Thronjubiläum in diesem Jahr auf Schloss Windsor geblieben.

«An diesem Tag in 1952, bestieg die Queen den Thron, nachdem ihr Vater König George VI. gestorben war», twitterte die Königliche Familie am Samstag.

In den vergangenen 30 Jahren war die Queen immer bis zu ihrem Thronjubiläum am 6. Februar auf dem königlichen Landsitz im ostenglischen Sandringham geblieben, nachdem sich die Familie dort zu Weihnachten getroffen hatte. Doch die Pandemie hat die üblichen Reisepläne und Feierlichkeiten der Royals durcheinander gebracht. Die Monarchin, die im April 95 Jahre wird, verbringt stattdessen mit ihrem fünf Jahren älteren Gatten Prinz Philip grosse Teile der Pandemie in Windsor – abgeschottet durch einen engen Stab an Höflingen und hohe Schutzvorkehrungen.

Empfang und persönliche Zeilen für Biden

Queen Elizabeth, die im Januar den Corona-Impfstoff erhalten hatte, wird im Juni den neuen US-Präsidenten Joe Biden und andere führende Persönlichkeiten der Welt empfangen, berichtete die Zeitung «Sunday Times» letzte Woche. Für die Monarchin wäre es der erste, wichtige Termin auf internationalem Parkett seit dem Ausbruch der Pandemie.

Der Empfang sei im Rahmen des G-7-Gipfels im Buckingham Palace geplant. Der in diesem Jahr von Grossbritannien ausgerichtete Gipfel der sieben führenden Industrienationen soll vom 11. bis 13. Juni in Carbis Bay an der Küste von Cornwall stattfinden.

Wie das US-Magazin «Hello» berichtete, soll die Queen dem US-Präsidenten Bideon eine private Nachricht geschickt haben, noch bevor dieser als Trump-Nachfolger vereidigt wurde. Der Inhalt der Nachricht ist aber auch dem Magazin nicht bekannt.

SDA