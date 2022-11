Gymnasium Interlaken – Quarzklüfte, Diagnosen und ein falsches Kabel 57 Maturandinnen und Maturanden präsentierten ihre Maturaarbeiten. Die geschichtlichen, medizinischen, sportlichen bis ernährungswissenschaftlichen Themen zeugen von der Vielfalt der Arbeiten. Urs Hofer

Lara Balmer referierte zum Thema «Diagnose der Anomalien: Aktuelle Möglichkeiten zur Bestimmung von Gendefekten». Foto: Urs Hofer

Viele Menschen sind an diesem trüben und verregneten Freitagabend noch im Gymnasium unterwegs. Viele Lernende, aber auch Eltern, Grosseltern, Geschwister und Freunde sind anwesend. Grund ist die Präsentation der Maturaarbeiten, die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten erarbeitet haben. Die Themenvielfalt ist riesig und beinhaltet immer auch einen wissenschaftlichen Aspekt. Wer die Liste der Präsentationen ansieht, stellt möglicherweise etwas überrascht fest, dass in diesem Jahr genau ein Drittel der Maturaarbeiten in englischer Sprache geschrieben wurden.

Bestimmung von Gendefekten

Äusserlich ruhig bereitet sich Lara Balmer auf ihre Präsentation vor. Ihre schriftlichen Ablaufhilfen sind auf Kärtli bereitgelegt. Der Laptop wird angeschlossen – und funktioniert doch nicht. Hilfe kommt. Einmal mehr liegt es an kleinen Dingen: falsches Kabel erwischt.

Ihr Interesse an der Medizin und an Laborarbeiten im Speziellen hat Lara zu ihrem Thema gebracht: Wie kann man ohne invasives Verfahren – wie Fruchtwasserpunktion – Gendefekte diagnostizieren? Fünf Tage durfte sie in einem für den sogenannten Praena-Check spezialisierten Labor mitarbeiten und auch selber zwei Tests unter Aufsicht durchführen.

Bei diesem Test wird der schwangeren Frau in der zehnten Woche Blut entnommen. Dieses wird zentrifugiert und in seine Bestandteile zerlegt. Ein spezielles Gerät trennt anschliessend die DNA vom Plasma, sodass im nächsten Schritt das Ganze auf Gendefekte überprüft werden kann. Damit können Anomalien auf den Chromosomen 21 (Downsyndrom), 18 und 13 festgestellt werden.

Der Vorteil gegenüber der invasiven Methode? Der Test sei für Mutter und Kind ungefährlich, nach 23 Stunden ist das Ergebnis ersichtlich, und dazu ist der Test auch günstiger als die invasive Methode. Zum Schluss blieb aber auch hier die Frage der Ethik, wie gehen die Eltern mit einem allenfalls positiven Ergebnis um, unbeantwortet.

Quarzklüfte an der Grimsel

Jonas Augsburger befasste sich mit dem faszinierenden Thema Quarz respektive Bergkristall. Quarz besteht aus Siliciumdioxid und kommt unter anderem auch in Granitgestein oder Gneis vor. In der Spätphase der Alpenbildung entstanden in den Alpen Quarzklüfte. Metamorphoses Gestein (wo eine Umwandlung der mineralogischen Zusammensetzung geschieht) entstand durch Druck- und/oder Temperaturerhöhung und behielt seinen festen Zustand trotz des Umwandlungsprozesses.

Jonas Augsburger gab einen Einblick in seine Arbeit «Quarzklüfte an der Grimsel». Foto: Urs Hofer

Die Quarzklüfte verlaufen jeweils waagrecht zum Fels. Dank dem Austritt von Wasser, der Bildung von Eis oder der Kraft des Windes werden diese Klüfte sichtbar. Sehr schön war dies anhand von entsprechenden Bildern zu sehen. Jonas hat sein Arbeitsgebiet auf den Teil südlich des Totensees am Grimselpass eingeschränkt.

Quarz ist meist durch kleine Einschlüsse von Flüssigkeiten und Gasen trüb und erscheint im Gestein eingewachsen eher grau. Findet man jedoch ein reines Quarzstück, kennen wir dies unter dem Namen Bergkristall. Durch den Einschluss farbiger Minerale, färbender Ionen oder Einwirkung von ionisierender Strahlung können Quarze unterschiedlich gefärbt sein – Rauchquarz, Rosenquarz oder der Amethyst, welcher durch Eisenionen und Gammastrahlen seine Färbung erhält.

Jonas gestaltete seine Präsentation frei, ohne weitere Gedankenstützen. Das merkte man ihm ab und zu an kleinen Unsicherheiten an, was jedoch eher sympathisch als störend war.



Fehler gefunden?Jetzt melden.