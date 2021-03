Corona-Fälle im Eishockey – Quarantäne-Chaos in Bern und Biel Ein Kanton, zwei Teams, zwei Quarantänen. Die Fälle beim SC Bern und beim EHC Biel ähneln sich – und werden dennoch unterschiedlich beurteilt. Marco Oppliger , Reto Kirchhofer

Mit ihm fing alles an: Biels Toni Rajala (links) wurde am Donnerstag positiv auf die mutierte britische Coronavirus-Variante getestet. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Corona-Fälle in Biel, Corona-Fälle in Bern. Quarantäne für den EHC Biel, Quarantäne für den SC Bern. So weit, so simpel. Doch wer Massnahmen und Beschlüsse des Kantonsarztamts vergleicht, steckt plötzlich mitten im Dickicht aus Vorschriften und Bestimmungen – und erhält den Eindruck, dass Gleiches nicht gleich sein muss.

Beginnen wir bei den Fakten. Am Freitag wurden beim SCB ein Spieler und zwei Staff-Mitglieder positiv getestet. Dank negativ ausgefallener Schnelltests am selben Tag konnte Bern die Spiele vom Freitag (ZSC) und Samstag (Langnau) bestreiten. Am Montag musste sich die Mannschaft einem PCR-Test unterziehen. Das Resultat: ein zweiter Spieler mit Corona.