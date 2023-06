Rega-Einsatz in Lütschental – Quadfahrer stürzt fünf Meter in die Tiefe und verletzt sich schwer Am Samstag ist in Lütschental ein Quadfahrer verunfallt. Er musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Ein Quadfahrer ist am Samstagvormittag in Lütschental in einer Kurve von der Strasse abgekommen und fünf Meter eine Böschung hinunter gestürzt. Dabei hat er sich schwer verletzt, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Der Quadfahrer war in einer Gruppe von mehreren Quads auf der Strasse Underläger von Burglauenen in Richtung Hintisberg unterwegs. Im Bereich «Schwendleni» kam es zum Unfall.

Der schwer verletzte Fahrer wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Die Unfallursache wird noch untersucht.

SDA/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.