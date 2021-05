Ursache unklar – Quadfahrer nach Unfall auf dem Tessenberg schwer verletzt Am Dienstag ist ein Quadfahrer auf seinem Weg nach Diesse im Berner Jura schwer gestürzt. Er musste mit ins Spital geflogen werden.

Ein Quadfahrer ist am späteren Dienstagnachmittag auf dem Tessenberg mit seinem Gefährt von der Strasse abgekommen und zu Boden gestürzt. Schwer verletzt musste der Mann per Helikopter in ein Spital geflogen werden.

Zum Unfall kam es laut einer Mitteilung der Berner Kantonspolizei, als der Mann vom Spitzberg (Mont Sujet) her in Richtung Diesse fuhr. Beim Gehöft «La Croix» kam ihm ein Auto entgegen. Wieso der Quadfahrer von der Strasse abkam, ist aber noch ungeklärt. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache eingeleitet.

Die Ortschaft Diesse gehört zur Gemeinde Plateau de Diesse – auf Deutsch Tessenberg.

ske/SDA

