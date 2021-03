Wegen des besseren Datenschutzes – Quad9 zieht vom Silicon Valley nach Zürich um Der Anbieter von Internet-Namensdiensten verlegt seinen Sitz, weil der Datenschutz in der Schweiz besser ist als in den USA. Das Start-up will die Privatsphäre der Nutzer garantieren. Monika Ermert

Server in einem Rechenzentrum. Das Domain Name System sorgt dafür, dass die Daten an den richtigen Adressen ankommen. Foto: Keystone

Wer im Internet irgendwo hinkommen will, benötigt das DNS, das Domain Name System. Computer kommunizieren untereinander mit Ziffernadressen, deshalb braucht es dieses System, eine Art grosses Telefonbuch, in dem die Nummern zu Namen wie Bundesrat.ch verzeichnet sind.

Doch wie das mittlerweile so ist im Netz, werden auch mit den Daten der Namen und Nummern gute Geschäfte gemacht. In diesem Fall von den Betreibern des digitalen Telefonbuchdienstes, die man im Fachjargon DNS Resolver nennt. Zum Beispiel lassen sich Profile über das Nutzungsverhalten erzeugen und für Werbung verwenden. DNS-Anbieter, die für die Daten selbst keine Verwendung haben, können die Rohdaten auch an Dritte verkaufen.