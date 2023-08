Pyxis Ocean – Eine bahn­brechende Technologie setzt die Segel Unter dem Motto «Dekarbonisierung» ist ein gepimptes Frachtschiff – ausgestattet mit starren Segeln, jedes so hoch wie ein zehnstöckiges Gebäude und von einem britischen Segelolympiasieger mitentwickelt – zur ersten Reise aufgebrochen.

Jungfernfahrt mit Flügeln: Die 230 Meter lange Pyxis Ocean sticht in See.

«Die Schifffahrtsindustrie befindet sich auf einer Reise zur Dekarbonisierung.» Das sagt Jan Dieleman, Geschäftsbereichspräsident der auch in Genf tätigen Firma Cargill.

Die Cargill Ocean Transportation, die Dieleman leitet, charterte mit dem Schiffseigner Mitsubishi Corporation die Pyxis Ocean, ein Frachtschiff, das mit zwei Segeln, sogenannten Windwings, nachgerüstet wurde. Dabei handelt es sich um bis zu 37,5 m hohe Flügelsegel, die an Deck angebracht wurden, um die Kraft des Windes zu nutzen.

Das System wurde rechts aufgebaut und nicht zentriert. Dadurch muss das Deck kaum verändert werden, und die Ladeluken bleiben erhalten. Das Nachrüsten ist dadurch einfacher und günstiger. Foto: Business Wire

Das System besteht jeweils aus einem Mast und 3 Elementen und kann nach dem Wind gedreht werden. Wenn das Schiff unter einer Brücke hindurchfährt oder im Dock liegt, können die beiden Maste gelegt werden. Bei zu starkem Wind können die Flügel ebenfalls eingeklappt werden.

Bei den Windwings handelt es sich eigentlich nicht um Segel, sondern eher um Flügel. Foto: Business Wire

Jeder dieser Windwings spart 1,5 Tonnen fossilen Brennstoff pro Tag. Bei gestellten Segeln braucht das Schiff also etwa 3 Tonnen weniger Treibstoff. Das reduziert die Emissionen und spart Geld. Bei neu gebauten Schiffen, die von Anfang an mit Windwings geplant werden, seien Treibstoffeinsparungen von bis zu 30 Prozent möglich. In Verbindung mit alternativen Treibstoffen könne der Treibhausgasausstoss noch weiter reduziert werden.

Olympiaheld als Mitentwickler

London 2012: Der Brite Ben Ainslie feiert den Gewinn einer von insgesamt vier olympischen Goldmedaillen. Foto: Keystone

Entwickelt hat das «Segelsystem zum Nachrüsten» das britische Unternehmen BAR Technologies. Die Firma wurde gegründet von Sir Ben Ainslie, vierfacher Segel-Olympiasieger und seit 2012 Chef einer eigenen Kampagne für den America's Cup, der ältesten und prestigeträchtigsten Regatta der Welt.

Und der Brite Ainslie, der auch schon der segelbegeisterten Prinzessin von Wales Segeltipps gegeben hat, verbucht weitere Erfolge. Wie «The Telegraph» berichtete, konnte das Frachtschiff während der ersten Probefahrt einzig durch Windkraft mehr als fünfeinhalb Knoten zurücklegen (nicht ganz zehn Kilometer pro Stunde). Nun befindet sich der Frachter auf seiner Jungfernfahrt. Die Reise der Pyxis Ocean dauert rund sechs Wochen und führt von Singapur nach Paranagua in Brasilien.

Die Reise zur Dekarbonisierung «ist keine einfache, aber eine spannende», sagte Dieleman. Er bezieht sich auf den Kampf gegen den Klimawandel, der die Weltschifffahrtsorganisation dazu bewegt hat, weltweit ihre Treibhausgasemissionen bis etwa 2050 – «oder kurz danach», wie es in der Vereinbarung mit der UNO heisst, – auf null zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen ab 2030 sowohl Schiffe zum Einsatz kommen, die null Emissionen erzeugen, als auch Neubauten und Nachrüstungen bald beginnen.

Schädliche Schifffahrt

Denn wäre die Schifffahrt ein Land, stünde sie auf Rang sechs der grössten CO₂-Emittenten weltweit. Viele Kreuzfahrtschiffe und Containerschiffe fahren bis heute mit umweltschädlichem Schweröl. Damit verursacht der globale Schiffsverkehr rund drei Prozent der CO₂-Emissionen. Dieser Anteil könnte bis 2050 laut einem Bericht des Europäischen Parlaments noch drastisch steigen, wenn keine Massnahmen ergriffen würden.

Zwar habe sich die Zahl der Schiffe, welche Windtechnologie nutzen, in den letzten 12 Monaten verdoppelt, sagte Stephen Gordon, Geschäftsführer des maritimen Datenunternehmens Clarksons Research, zur BBC. In der internationalen Schifffahrtsflotte und im Auftragsbuch für Neubauten von über 110’000 Schiffen habe es allerdings weniger als 100 Schiffe, die über windunterstützte Technologie verfügten, so Gordon.

Jan Dieleman von Cargill zeigt sich optimistisch, dass die Reedereien künftig auf die neue Technik umstellen: Diese würde die Schifffahrtsrouten zugunsten der alten Handelsrouten ändern. Denn nicht nur die Strecke zähle, sondern auch die Windverhältnisse. «Wenn man Kraftstoff sparen kann, spart man im Grunde auch CO₂. Das ist eine sehr einfache Rechnung», so Dieleman.

