Ein Bub krault Walter Fürst den Bart und putzt ihm die Nase. Fürst ist einer der drei Eidgenossen im Eingangsbereich des Bundeshauses. Die Gruppe aus italienischem Kalkstein wiegt 24 Tonnen. Foto: Photopress/Key; Bildredaktion: René Wüthrich

Die Putzete

Die USA haben Mount Rushmore, die Schweiz die drei Eidgenossen im Bundeshaus als Monumentaldenkmal ihrer Geschichte. Was die drei Eidgenossen in unserer Gegenwart noch bedeuten, dürfte ein bisschen umstritten sein, wie fast alles im Bundeshaus. Das Schöne an Monumentalem ist aber, dass es auch dann, wenn es einem nicht so viel sagt, eine Wirkung hat und man es so einfach mal stehen lassen kann. Das durfte die Putzequipe im Bundeshaus, welche 1951 von einem unbekannten Fotografen besucht worden war, auf keine Art und Weise. Sie war damals für das Wohlergehen und das frische Aussehen der drei Riesen verantwortlich und durfte sie um kein Haar vernachlässigen. Sie liess ohnehin dem ganzen Gebäude eine sorgfältige Pflege angedeihen. Das Verstaubte wurde abgestaubt, das Altehrwürdige reinigte sie, das Trübe wurde poliert, dass die Politik sich darin spiegelte.

Sie kommen. Eine Mannschaft fast aus lauter Frauen. Sie haben gute Miene und Eimer und Putzlappen dabei. Es war wieder Zeit für die Frühlingsputzete in Bern. Foto: Photopress/Key

Eine Frau, auf einer Leiter balancierend, reinigt die Mauern in der Eingangshalle, während hinter ihr in einem von Symbolik gespannten Raum, ein steinstarrer Landsknecht die drei Eidgenossen bewacht. Foto: Photopress/Key

Auch die Bären in der Halle erhalten eine erste Abreibung. Foto: Photopress/Key

Dieses Foto wurde 1956 gemacht. Da muss man ja wirklich ein bisschen mit einigen Frauen mitlachen. Dem Bären wird der Schild, der Pelz, die Tatzen poliert. Foto: Photopress/Key

Was alles passiert, wenn die Öffentlichkeit nicht zusieht. Kletterpartie auf der Rütli-Gruppe , dem Denkmal des Gründungsaktes der Schweiz. Gut für das Personal, dass man beim Kinn von Werner Stauffacher (links) die Leiter so sicher anstellen kann. Foto: Photopress/Key

Nicht ungefährlich: Im Bundeshaus führten schon einfachere Schritte zum Absturz. Foto: Photopress/Key

Immer noch der Bär. Er sieht mittlerweile auch wirklich sehr sauber aus. Der Boden ist fast ganz angefeuchtet. Foto: Photopress/Key

Pause muss sein

Am Mittag machte das Bundeshaus zu und hängte einfach einen Zettel an die Tür. Sinngemäss: Bin gleich zurück. Alle folgenden Fotos: Walter Studer oder Walter Hengeler, Photopress/Key

Wachablösung. Eine Gruppe Soldaten mit geschulterten Karabinern im Gleichschritt. Foto: Studer/Hengeler, Photopress/Key

Das Putzpersonal behändigt die Schlüssel zu den Büros, damals hiessen sie noch Beamtenstuben, und zu den Sitzungszimmern des Bundeshauses. Das Schlüsselkästchen wirkt wie ein Schrein. Foto: Studer/Hengeler, Photopress/Key

Am Mittag, wenn alle fort waren, wurden die Telefone und die freien Stellen der Bürotische entstaubt. Foto: Studer/Hengeler, Photopress/Key

Auch für den Bundesweibel ist jetzt Zeit für das Mittagessen. . Foto: Studer/Hengeler, Photopress/Key

Aschenbecher leeren in den Büros. Foto: Studer/Hengeler, Photopress/Key

Der Mann auf dem Bild hat keine Mittagspause, und ist dafür streng bewacht. Er muss, solange das Bundeshaus geschlossen ist, den Steinboden in der Eintrittshalle feucht aufnehmen. Foto: Studer/Hengeler, Photopress/Key

Beamte und Beamtinnen, Sekretäre und Sekretärinnen, Verwaltungsangestellte, Politiker versuchen die Mittagspause irgendwie sinnvoll zu verbringen. Foto: Studer/Hengeler, Photopress/Key

