Oligarch in Schweizer Kirche – «Putins Peitsche» zelebriert Messen in Zürich Die Ukraine setzt einen prorussischen Oligarchen auf ihre Sanktionsliste und ermittelt gegen ihn. Er taucht unter – und erscheint wieder als Diakon in einem russischen Gotteshaus im Zürcher Kreis 6. Bernhard Odehnal , Olha Petriv Oliver Zihlmann

Über Ostern zelebrierte auch ein gesuchter Oligarch in der russisch-orthodoxen Kirche in Zürich. Video: FB, Olha Petriv

Vor der russisch-orthodoxen Kirche in Zürich haben Nachbarn ukrainische Fahnen auf ihre Balkone gehängt. In der Kirche in der Narzissenstrasse aber tut man so, als würde es den russischen Überfall auf die Ukraine gar nicht geben. Es wird gesungen, gebetet, und es werden Botschaften des umstrittenen russischen Patriarchen Kirill verlesen.