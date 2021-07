Konkurrenz für westliche Kampfjets – Putins neuer Stolz: Der eigene Tarnkappen-Jet Der russische Kampfflieger Checkmate wurde in Rekordzeit entwickelt – und begeistert den Präsidenten. Aus mehreren Gründen. Frank Nienhuysen

«Ein Hit»: Besucher bestaunen den Checkmate an der russischen Luft- und Raumfahrtmesse Maks bei Moskau (20. Juli 2021). Foto: Sergei Ilnitsky (EPA, Keystone)

Wenn Wladimir Putin zur Maks kommt, muss es etwas zu sehen geben. Maks ist eine Messe. Eine Mischung aus gigantischem Schaufenster, Flugshow und Plattform der russischen Luft- und Raumfahrtindustrie auf dem Schukowskij-Flughafen am Rande Moskaus. Mit dem Feldstecher schaute der Präsident in den Himmel zu den fliegenden Staffeln, in einer Halle inspizierte er ein neuartiges Flugzeug: Es soll Russlands Stolz demonstrieren – sowie Angst und Geld machen.

Checkmate, also schachmatt, heisst der neue Tarnkappenbomber, von dem Putin begeistert ist. Es gebe in Russland nichts Vergleichbares, sagte der Kremlchef mit Blick auf das Jagdflugzeug. Nach dem Test der neuen russischen Hyperschallrakete am Montag war die Präsentation des leichten Kampfjets am Dienstag für Russland der zweite militärtechnische Erfolgstag hintereinander.