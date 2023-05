Unheilvolle Allianz im Bürgerkrieg – Putins langer Schatten reicht bis in den Sudan Die humanitäre Lage sei «am Tiefpunkt», klagen die Vereinten Nationen. Hoffnung auf Frieden im Sudan gibt es kaum, auch weil hier grössere Mächte wirken: Gold und die Gruppe Wagner. Mirco Keilberth aus Tunis

Allianz mit der Gruppe Wagner und dem libyschen General Haftar: Kämpfer der sudanesischen Miliz RSF. Foto: AFP

Ein bisschen Hilfe, immerhin. Mehr als zwei Wochen nach Beginn der Kämpfe im Sudan ist am Montag die erste Hilfslieferung in der Hafenstadt Port Sudan eingetroffen. Flugzeuge des Roten Kreuzes sollen auch in den kommenden Tagen die im ganzen Land fehlenden Verbandsmaterialien und Lebensmittel liefern. Die humanitäre Lage sei «am Tiefpunkt», heisst es seitens der UNO.