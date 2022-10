Bellingcat-Chef im Exklusiv-Interview – Putins IT-Nerds enttarnt: «Das sind Killer an der Fernbedienung» Laut der Recherchegruppe erfassen junge Russinnen und Russen vom Büro aus zivile Ziele für Raketenangriffe auf die Ukraine. Christo Grozev sagt, wie die Truppe auf ihre Enttarnung reagiert. Bernhard Odehnal

Im Zentrum von Kiew brennt ein Auto nach einem russischen Raketeneinschlag am 10. Oktober. Im ganzen Land starben an diesem Tag durch die Angriffe aus der Luft 20 Zivilisten. Foto: Roman Hrytsyna (AP)

Die Flugbahnen der russischen Raketen, die in der Ukraine Wohnhäuser, Schulen oder Spitäler dem Erdboden gleichmachen, werden von IT-Nerds in Moskau und St. Petersburg programmiert. Das hat die internationale Recherchegruppe «Bellingcat» herausgefunden. Bei den Programmierern handelt es sich nach Angaben der Gruppe um etwa 30 junge Männer und Frauen. Manche von ihnen sollen aus der Gaming-Szene kommen, andere sollen bereits für das russische Militär im Syrien-Krieg tätig gewesen sein. Laut Bellingcat war auch der Kommandant der Gruppe persönlich in Syrien im Einsatz, als die Russen dort die Städte bombardierten. Der jüngste Raketenprogrammierer in der Gruppe ist erst 24 Jahre alt.