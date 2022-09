Macho-Gesten statt Verstand: Russlands Präsident Wladimir Putin. Foto: TDG

Russlands Präsident Wladimir Putin ist in der Defensive. Sein Plan, die Ukraine zu erobern, scheiterte schon im April. Sein Plan, im Osten der Ukraine den Donbass zu erobern, stockt seit einem Monat fast vollständig. Was ihm bleibt, ist ein zerbombtes Mariupol und der zweifelhafte Triumph, immer mal wieder eine seiner Artilleriegeschütze auf zivile Ziele zu richten, ukrainische Soldaten zu töten und die eigene Jugend in den Tod zu schicken.