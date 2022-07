Abo Russische Eroberungszüge Putins Armee will jetzt auch Donezk sturmreif schiessen

Wladimir Putin prahlt mit dem Sieg in Luhansk, und Russlands Militär greift mit aller Wucht in Donezk an. Beiden Seiten fehlen Soldaten, den Ukrainern dazu adäquate Waffen.