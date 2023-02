Machtkampf in Russland – Putins Angst vor der Abrechnung In Russlands Elite regt sich Widerstand gegen den Ukraine-Krieg. Vor allem Hardliner formulieren harsche Kritik. Wieso sich der russische Präsident trotzdem noch Jahre an die Macht klammern könnte. Silke Bigalke aus Moskau

Allgegenwärtig, aber nicht mehr unumstritten: Wladimir Putin, hier abgebildet in einem Graffiti ausserhalb von Moskau. Foto: Yuri Kochetkow (EPA)

Es ist nicht so, als hätte sich Wladimir Putin versteckt in diesem Kriegsjahr, er hatte seine Jubelauftritte. In einem Moskauer Stadion rechtfertigte er vor Fahnenmeerkulisse seinen Feldzug, verglich sich vor jungen Unternehmern mit Peter dem Grossen. Er rief über den Roten Platz, die annektierten ukrainischen Gebiete gehörten nun «für immer» zu Russland, ein unhaltbares Versprechen. Putin genoss den Jubel der sorgfältig kuratierten Menschenmassen trotzdem.