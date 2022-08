Hat das Rad der Geschichte zurückgedreht, statt voranzuschreiten: Wladimir Putin mit Michail Gorbatschow im Jahr 2004. Foto: EPA

Die Rolle Michail Gorbatschows in der Geschichte lässt sich kaum überschätzen: Er hat vor 30 Jahren den Kalten Krieg beendet, der Welt den Frieden und Russland und den osteuropäischen Staaten die Freiheit gebracht. Und jene, die sagen, dass er gar nicht anders konnte, weil die Sowjetunion schon so marode war, weil das Wettrüsten der USA ihn in die Knie zwang, irren sich. Wäre er bereit gewesen, sein Land statt in die Freiheit in die Katastrophe zu führen, hätte es durchaus eine Alternative gegeben zu seinem Öffnungskurs.