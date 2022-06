Allmächtigen Zaren als Vorbild – Putin will wie einst Peter der Grosse Land erobern Russland habe sich in der Geschichte an Territorium genommen, was ihm zustehe, sagt der Präsident. Er werde das Gleiche tun. Und nichts und niemand werde ihn aufhalten. Zita Affentranger

Auf den Spuren des mächtigen Reform-Zaren: Wladimir Putin besucht die Ausstellung «Peter der Grosse: Die Geburt des Empire». Foto: Mikhail Metzel (AFP)

Wladimir Putin bemüht gern historische Analogien aus der russischen Geschichte. Diesmal war Peter der Grosse an der Reihe, dessen 350. Geburtstag Russland gerade mit einer Ausstellung feiert. Putin lobte den Zaren als Verfechter eines starken Staates, den er nicht nur geschützt, sondern auch vergrössert habe. Der russische Präsident bezog sich auf den Krieg gegen Schweden im 18. Jahrhundert. «Im Krieg mit Schweden hat Peter der Grosse nichts an sich gerissen», sagte Putin. Der Herrscher habe nur «zurückgeholt und gesichert», was Russland immer gehört habe.