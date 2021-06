Gipfeltreffen in Genf – Putin will mit Biden «Beziehung regulieren» Der russische Präsident hat die Bandbreite der Themen, die er mit den USA ansprechen will, erörtert. Auch der US-Präsident sagte, was er thematisieren möchte.

Will in der Schweiz einen Weg mit Joe Biden zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen finden: Wladimir Putin bei einem Wirtschaftsforum in St. Petersburg. (4. Juni 2021) Foto: Wladimir Smirnov / Sputnik / Kremlin (Keystone)

Der russische Präsident Wladimir Putin erhofft sich von seinem Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden eine Verbesserung der stark beschädigten Beziehungen zu den USA. «Wir müssen einen Weg finden, diese Beziehungen zu regulieren, die sich derzeit auf einem sehr schlechten Niveau befinden», sagte Putin am Freitag beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Biden und Putin treffen sich am 16. Juni in Genf.

«Wir werden über strategische Stabilität und über die Beilegung internationaler Konflikte sprechen», sagte Putin weiter. Auch die Themen Abrüstung und Corona-Pandemie sowie Umweltfragen würden besprochen. Putin betonte: «Wir haben keine Meinungsverschiedenheiten mit den Vereinigten Staaten, sie haben nur eine Meinungsverschiedenheit: Sie wollen unsere Entwicklung aufhalten und alle anderen Spannungen rühren von dieser Position her.»

Das persönliche Treffen findet inmitten der grössten Krise in den Beziehungen beider Länder seit Jahren statt. Biden will bei dem Gespräch auch die Hackerangriffe aus Russland, die Menschenrechtslage und die Einmischung in US-Wahlen ansprechen.

