Annexionszeremonie in Moskau – Putin verkündet den Landraub mit einer Schimpftirade gegen den Westen Mit einer Zeremonie im Kreml will Wladimir Putin den Anschluss ukrainischer Gebiete besiegeln. Doch was er vorher zu sagen hatte, offenbart, dass es da noch einige Hindernisse gibt. Silke Bigalke, Frank Nienhuysen

«Ro-ssi-ja, Ro-ssi-ja»: Wladimir Putin zusammen mit moskautreuen Vertretern von Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja. Foto: AFP

Am Ende, als alles gesagt und alles unterzeichnet war, ergriff Wladimir Putin noch einmal die Initiative. Links und rechts neben ihm standen jeweils zwei Männer, die moskautreuen Vertreter von Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja, Putin zog ihre Hände zu sich heran, sie legten sie aufeinander zu einem Knäuel und der Kremlchef stimmte an: «Ro-ssi-ja, Ro-ssi-ja.» Putin als Teambilder. So endete für Russlands Machthaber am Freitagnachmittag eine historische Zeremonie. Russland, das ist für ihn die Botschaft dieses Tages, ist jetzt wieder ein Stück grösser geworden.