Beim Treffen des Shanghai-Kooperationsrats in Samarkand versuchte Russlands Machthaber Wladimir Putin, seine Politik vor Chinas Staatschef Xi Jinping zu verteidigen. Foto: Keystone

Zwei Wochen vor seinem 70. Geburtstag kann Wladimir Putin nicht mehr damit rechnen, dass sich sein Lebensziel von einem Grossrussland, einer Slawischen Union und einem autoritären Alternativmodell zum demokratischen Westen verwirklichen lässt. 22 Jahre nach seiner Machtübernahme erlebt Putin nicht die erste, aber die bislang gefährlichste Krise seiner Herrschaft. In einem System, das auf der Stärke und Unberechenbarkeit eines Mannes aufgebaut ist, kollabieren die Strukturen, wenn dieser Mann im Zentrum Schwäche zeigt und selbst Opfer der Unberechenbarkeit wird.



Putins Schicksal ist jetzt unauflöslich an den Kriegsverlauf in der Ukraine gekettet. Mit der Rückeroberung besetzter Gebiete hat die Ukraine zum zweiten Mal in sechs Monaten die Mär von der russischen Unbesiegbarkeit widerlegt. Putin hat die Kontrolle über seine zwei wichtigsten Botschaften verloren: dass die russische Armee einen Sieg im Vorbeigehen erzielen könnte, und dass die Bevölkerung zu Hause nicht behelligt würde. Die Mobilisierung offenbart nun den kläglichen Zustand des russischen Militärs und lässt die Flammen des Krieges gefährlich nah am eigenen Haus lodern.