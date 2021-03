Reaktion des Kreml-Chefs – Putin schlägt gegen Biden zurück Die gestrige Attacke des US-Präsidenten lässt Wladimir Putin nicht unbeantwortet. Er nimmt nun seinerseits Biden ins Visier.

«Wir werden unsere Interessen verteidigen und mit ihnen zu Bedingungen zusammenarbeiten, die für uns vorteilhaft sind»: Putin gibt sich unbeeindruckt. Foto: AFP

Man solle nicht von sich auf andere schliessen, sagte Wladimir Putin mit Blick auf ein Interview, in dem Biden die Frage, ob er Putin für einen «Mörder» halte, bejaht hatte. «Wir sehen in einem anderen Menschen immer unsere eigenen Eigenschaften und denken, dass er so sei wie wir selbst.»

In seiner vom Fernsehen übertragenen Erklärung sagte der russische Staatschef, er wolle die Beziehungen zu den USA trotz der Krise nicht abbrechen. «Wir werden unsere Interessen verteidigen und mit ihnen zu Bedingungen zusammenarbeiten, die für uns vorteilhaft sind», sagte er.

Ob Biden Putin für einen «Mörder» halte? «Das tue ich.»

In einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview mit dem Sender ABC News war Biden gefragt worden, ob er Putin für einen «Mörder» halte. Der US-Präsident sagte daraufhin: «Das tue ich.» Mit Blick auf mutmassliche Versuche Russlands, Einfluss auf die US-Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr zu nehmen, sagte Biden, Putin werde dafür «einen Preis bezahlen».

Die russische Reaktion fiel wütend aus. Zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren beorderte Russland seinen Botschafter in den USA zurück nach Moskau. Die russische Botschaft in Moskau warnte vor einem «Kollaps» der Beziehungen zu Washington.

«Ich sage nur, dass das sehr schlimme Äusserungen des Präsidenten der USA sind», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Donnerstag. «Natürlich hat es so etwas in der Geschichte noch nicht gegeben», sagte Peskow. Die russisch-amerikanischen Beziehungen seien «sehr schlecht», und Biden habe nun gezeigt, dass er kein Interesse habe, das Verhältnis zu verbessern.

Ernster diplomatischer Schritt

Der prominente Moskauer Aussenpolitiker Konstantin Kossatschow bezeichnete Bidens Aussagen als völlig unzulässig. Der Vizechef des russischen Föderationsrats verlangte eine Entschuldigung und drohte weitere Schritte an, sollte diese ausbleiben. Der vorläufige Abzug des russischen Botschafters aus Washington sei bereits ein sehr ernster diplomatischer Schritt.

Nach Ansicht der US-Geheimdienste hat sich Russland zudem bei der Wahl im November für den damaligen Präsidenten Donald Trump eingesetzt und sich bemüht, Biden zu schaden. Der Kreml wies das zurück. Die Ablehnung gegen Biden in Moskau gilt als gross – vor allem wegen dessen Kritik an der Menschenrechtslage in Russland und wegen drohender schärferer US-Sanktionen. Biden hatte neue Strafmassnahmen gegen Russland angekündigt.

