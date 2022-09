Die besetzten Gebiete in der Ostukraine sind von den Russen inzwischen mit Minenfeldern befestigt: Kremlchef Wladimir Putin. Foto: AFP

Es sind Tage, in denen Ukrainer nicht wissen, ob sie hoffen oder verzagen sollen. In den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten wurden mit Gewalt und Einschüchterung Pseudoreferenden durchgeführt, die an die Stalin-Zeit erinnerten – ihnen folgt wohl in den nächsten Tagen die Annexion durch Russland. Und da ist die von Wladimir Putin befohlene Massenmobilisierung: Putin fährt den Krieg nicht zurück, sondern eskaliert weiter.