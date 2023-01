Bellingcat-Journalist Christo Grozev – Putin ist besessen von ihm Der bulgarische Rechercheur Christo Grozev gilt in Moskau als Staatsfeind. Nun jagt ihn das russische Regime per internationalem Haftbefehl. Cathrin Kahlweit aus Wien

Fliegt nicht mehr über Dubai: Der bulgarische Journalist Christo Grozev meidet Zwischenlandungen in Ländern, die ihre guten Beziehungen zu Russland – trotz des Krieges – weiterhin bewahren wollen. Foto: Julien de Rosa (AFP)

Vor wenigen Tagen hat das russische Innenministerium einen Haftbefehl gegen Christo Grozev erlassen, weshalb dieser auf dem Heimflug in die EU aus Australien, wo er sich zuletzt aufgehalten hatte, lieber in Südkorea als in Dubai umstieg. In Seoul, sagt er am Telefon, sei das «Restrisiko weit geringer», festgehalten zu werden, als in Staaten des Mittleren Ostens, die sich ihre guten Beziehungen zu Russland – trotz des Krieges – weiterhin bewahren wollten.