Datenleck zeigt Reisegewohnheiten – Putin reist mit Hamam und Fitnessstudio im Zug Interne Dokumente decken auf, wie die Sicherheit des Präsidenten gewährleistet wird – und welcher Luxus Putin auf Zugreisen noch verwehrt bleibt. Jörg Schmitt , Ralf Wiegand

Seitdem er den Überfall auf die Ukraine befohlen hat, reist er noch öfter im Zug als früher: Wladimir Putin 2009 auf dem Weg von Sankt Petersburg nach Moskau. Foto: Alexei Druzhinin (Keystone)

In der alten Sowjetunion soll man sich einen Witz erzählt haben: Der Zug von Lenin, Stalin, Chruschtschow und Breschnew bleibt stehen. Zuerst ermahnt Lenin die Arbeiter, ihn zu reparieren. Dann erschiesst Stalin den Lokführer. Chruschtschow reformiert die Eisenbahngesellschaft. Schliesslich zieht Breschnew den Vorhang zu und sagt: «Lasst uns so tun, als ob der Zug fährt.»



Und was würde Wladimir Putin wohl machen? Informationen des Londoner Dossier Center zufolge lässt der aktuelle russische Präsident den Sonderzug des Kreml gerade gross herausputzen. Es handelt sich um interne Dokumente, die dem von Kremlkritiker Michail Chodorkowski finanzierten Recherchebüro zugespielt wurden; eine Gruppe internationaler Medien hat diese international ausgewertet.