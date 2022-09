Tagestipp: «Sofariot» im Tojo – Pussy Riot – aber auf die gemütliche Tour Handgemenge mit russischen Kirchendienerinnen und Waberer Polizisten: Kann man Pussy-Riot-artige Revolutionen nicht auch vom Sofa aus anzetteln? Dieser Frage geht das Stück «Sofariot» nach. Ane Hebeisen

Das Sofa als Mittelpunkt der Welt: Fünf Performerinnen planen eine Revolution. Foto: zvg

Pussy Riot war gestern, nun wird in Bern bereits die nächste revolutionäre Zelle aktiv. «Sofariot» heisst das Stück, das die Saison im Tojo der Reitschule eröffnet. Und so ganz weit weg von Pussy Riot ist das Ganze tatsächlich nicht, basiert es doch auf einem Zitat des ehemaligen Mitglieds Nadja Tolokonnikowa: «Eine Frage liegt auf der Hand: Was zum Teufel macht ihr Mädels da? Warum sitzt ihr nicht einfach auf dem Sofa und trinkt Bier?»

Und genau auf einem solchen Sofa spielt das Stück des namenlosen Kollektivs, das sich aus fünf Schweizer Performerinnen zusammensetzt. Hier soll die Welt mit all ihren immer wieder neu aufpoppenden Krisen verhandelt werden. Hier sollen Ideen zur Weltverbesserung kreiert und Revolutionen angestossen werden. Doch die fünf sind gefangen in einem privilegierten Leben, mit scheinbar allen Möglichkeiten, aber auch dem Wissen, auf welche Kosten dieses Leben geführt wird. Wie sie aus dieser Patsche herauskommen? Man gehe hin und schaue ihnen zu. (ane)

