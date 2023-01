Neujahrskonzerte im KKThun – Pure Lebensfreude zum Jahresauftakt Dass ein Feuerwerk auch musikalisch abgefackelt werden kann, zeigten die Brass Band Berner Oberland Junior und das Molotow Brass Orkestra bei den Neujahrskonzerten im KKThun. Christina Burghagen

Neujahrskonzert im KKThun mit der Brass Band Berner Oberland Junior und dem Molotow Brass Orkestra. Foto: Christina Burghagen

Der Titel «Vom Broadway bis in den Balkan» liess am 1. Januar im KKThun das Publikum vermuten, dass die musikalische Reise recht schillernd werden würde. Beat Aberegg als Präsident des Organisationskomitees freute sich in seiner Begrüssungsrede, endlich wieder unter normalen Bedingungen die Neujahrskonzerte in doppelter Ausführung präsentieren zu dürfen. Dann übergab er die Moderation an Melina Sigrist, die federleicht durchs Programm führte.