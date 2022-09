Frutiger Firma ausgezeichnet – Puralpina erhält Prix-Montagne-Publikumspreis Das Unternehmen Puralpina aus Frutigen wurde am Dienstag mit dem Publikumspreis Prix Montagne geehrt. UPDATE FOLGT

Silvan (links) und Reto Schmid, die Geschäftsführer von Puralpina. Foto: Christian Pfanner

Für den Jurypreis hat es nicht ganz gereicht, aber die Gunst der Abstimmenden war dem Frutiger Unternehmen gewiss: Puralpina wurde am Dienstag in Bern mit dem diesjährigen Publikumspreis Prix Montagne ausgezeichnet. An der Abstimmung hatten sich über 7000 Personen beteiligt, wie die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) und die Schweizer Berghilfe schreiben. Sie verleihen den Prix Montagne gemeinsam seit 2011.

Die handgemachte Naturkosmetik «made in Frutigen» ist weit über die Lan­desgrenze hinaus bekannt. Der Klassiker darunter: die Murmeli-Kräutersalbe. Der Fami­lienbetrieb verwendet für seine Produkte nur natürliche Rohstoffe ohne Zusätze.

Hauptpreis geht ins Wallis

Der Jurypreis Prix Montagne geht dieses Jahr in die französischsprachige Schweiz: Das «Palp Festival et Village» aus Bruson im Kanton Wallis durfte an der Preisverleihung in Bern den mit 40’000 Franken dotierten Preis entgegennehmen.

Mit Kon­zerten, Ausstellungen und kulinarischen Anlässen lässt das 14-köpfige Team die Traditio­nen und das kulturelle Erbe der Berggebiete wieder aufleben. Das «Palp Festival» lockt jährlich über 35’000 Besucherinnen und Besucher an verschiedene symbolträchtige Orte im Unterwallis. «Palp Village» hingegen hat zum Ziel, zusammen mit der einheimi­schen Bevölkerung im Bergdorf Bruson im Val de Bagnes ein kulturelles und touristisches Zentrum aufzubauen.

