Weihnachtsweg Heiligenschwendi – Punsch und Glühwein zwischen Maria und Josef Der traditionelle Weihnachtsweg in Heiligenschwendi öffnet auch dieses Jahr seine Tore ab dem 1. Adventssonntag, 28. November. Er kann bis 6. Januar 2022 begangen werden.

An sechs liebevoll gestalteten Stationen wird die klassische Weihnachtsgeschichte erzählt. Foto: PD

Im letzten Jahr musste das OK-Team unter der Leitung von Daniela Hug (Heiligenschwendi

Tourismus) pandemiebedingt drei Wochen vor der Eröffnung des Weihnachtsweges eine neue

Wegführung aus dem Hut zaubern. «Die Resonanz auf die neue Wegführung war überwältigend»,

sagt Daniela Hug.

Wegführung wird beibehalten

«Wir bekamen so viele positive Feedbacks, dass wir beschlossen haben, an der neuen Wegführung festzuhalten.» So startet der Weg ab dem 28. November (und bis zum 6. Januar 2022) wiederum beim Tennisplatz/Alpenblick und führt entlang der Hauptstrasse Richtung Berner Reha-Zentrum zum Gründerahorn und dann im Uhrzeigersinn um den Winterberg zurück zum Gründerplatz.

Dort erwartet die Besucher an ausgewählten Tagen ein kleines Take-away-Angebot im Stärnepintli. Jeweils sonntags sowie an ausgewählten Feiertagen können sich die Besucher von 16 bis 20 Uhr zum Beispiel mit Glühwein, alkoholfreiem Punsch oder Wurst mit Brot von lokalen Bauernbetrieben verköstigen. «Ein Verpflegungsangebot war ein grosser Wunsch vieler Besucher», informiert Daniela Hug.

Fern von Alltag und Hektik

Der Waldabschnitt ist nicht geeignet für Rollstuhlfahrer und nur bedingt für Kinderwagen. An sechs liebevoll gestalteten Stationen wird die klassische Weihnachtsgeschichte erzählt, und die rund 150 Laternen tauchen den Wald in ein romantisches Licht fern von Alltag und Hektik.

pd

