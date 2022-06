Erster Tag am Greenfield Festival – Punk, Patent Ochsner und eine Panne Eher nasskalt war der erste Greenfield-Tag 2022, und nicht ganz alles lief nach Programm – doch die Fans liessen sich die Freude, endlich wieder ein grosses Festival zu erleben, nicht verderben. Christoph Buchs

Alternativrock der britischen Band Skindred: Sie spielte als erste Band direkt nach den Alphornbläsern. Foto: Manuel Lopez

In einer Schlange anzustehen, gehört normalerweise nicht zu den liebsten Beschäftigungen des Menschen. Man wartet, und man nervt sich. Darüber, dass andere – viele andere – exakt das gleiche Ziel verfolgen wie man selber. Egoismus in seiner stillen Form. Am Greenfield Festival ist das anders. So viel beweist die Eingangskontrolle. Fröhlich wird gesungen, gejohlt, hie und da getrunken. Menschen liegen sich in den Armen, hier vorfreudig, da nostalgisch.