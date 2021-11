Mehr Leben im Lysser Zentrum – Pucks neben dem Pub Bier, einfaches Essen und ein Eisfeld für die Hockeyaner: Mitten in Lyss soll nächstens ein neuer und vielseitig nutzbarer Treffpunkt entstehen. Simone Lippuner

Roman Eggimann will am Marktplatz 7 in Lyss ein neues Pub eröffnen. Die Lagerhallen des ehemaligen Coop stehen seit Jahren leer. Foto: Sam Buchli

Da schlummert Potenzial. Während in Lyss die Belebung des Marktplatzes breit diskutiert und gefordert wird, rollt Roman Eggimann das Feld quasi von hinten auf. Eggimann, der jahrelang für die Lysser FDP im Parlament sass, plant im Anlieferungsbereich und in den Lagerhallen des ehemaligen Coop am Marktplatz 7 einen neuen Treffpunkt. Versteckt, momentan befinden sich dort nur Parkplätze, soll in Lyss ein Pub mit Terrasse entstehen.

«Es ist ein Bedürfnis der Lysser Bevölkerung, einen Ort zu haben, an dem man sich unkompliziert treffen kann», sagt Roman Eggimann. Diesen neuen Treffpunkt will er ganz nach britischem Vorbild gestalten: ein Pub, in dem man Bier trinken und mittags wie abends einfaches Essen bestellen kann. Hacktätschli mit Stock, Nachos, zum Beispiel. «Aber vom Design her werden wir natürlich moderner daherkommen, ein bisschen im Industrial Style», so Eggimann. Der Name des neuen Lokals: Hidden Stock – verstecktes Lager.