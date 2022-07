Frauen-Fussball im Emmental – Public Viewing, weil die Jugendfreundin kickt Als die Frauen-Nati an der EM ausscheidet, schaut in der Langnauer Badi nur ein kleines Grüppchen zu. Immerhin wird das Spiel überhaupt gezeigt. Susanne Graf

Salome Maurer (rechts) spielte als kleines Mädchen in der gleichen Mannschaft wie Lia Wälti Fussball. Jetzt verfolgt sie in Langnau deren Auftritt als Captain der Frauen-Nati. Foto: Iris Andermatt

Nicht auszudenken, was an diesem Sonntagabend auf der Terrasse der Langnauer Badi los wäre, wenn die Herren einen Match an der Fussball-Europameisterschaft bestreiten würden. Dann wäre sie entweder ziemlich verwaist, weil alle zu Hause vor dem Fernseher sitzen. Oder sie wäre überfüllt, wenn der Wirt ein Public Viewing eingerichtet hätte.