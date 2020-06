Veloausleihe wird teuer – Publibike-Kunden ärgern sich über höhere Preise Das Veloverleihsystem Publibike verärgert seine Kunden, weil die Velofahrten teurer werden. Für rote Köpfe sorgen die Grundtaxen, die nun bei praktisch jeder Velofahrt anfallen. Claudia Salzmann

Bei der Lancierung warteten 400 Velos und E-Bikes unten im Postparc auf die Auslieferung. Publibike, das eine Tochter von Postauto ist, hat die Preise erhöht. Foto: Raphael Moser

Die Publibikes verschwanden nur während des Lockdown von Berns Strassen. Jetzt sind sie zurück: Geschäftsmänner nutzen sie, Veloliebhaber, die ihr eigenes Rad gerade nicht vor Ort haben, oder Jugendliche in Gruppen flitzen durch Berns Quartiere. Die Publibikes sind nicht mehr vom Strassenbild wegzudenken. Auch für Marco (40) aus dem Murifeldquartier nicht. «Ich hab mein Libero-Abo mit einem Publibike-Abo ersetzt», sagt der Berner, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte. 29 Franken im Monat gibt er aus, fährt am Mittag von der Wankdorf-City in die Stadt und retour. «Manchmal nutze ich sogar vier Mal am Tag ein Publibike», sagt er. Mit seinem Abo kann er die Velos und E-Bikes eine halbe Stunde lang kostenlos nutzen.