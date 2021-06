Schützenhaus Burgdorf umgebaut – Pub und Biergarten in einem Die Corona-bedingte Schliessung hat die Gasthausbrauerei dazu genutzt, der Wirtschaft zum Schützenhaus ein neues Interieur zu verpassen. Urs Egli

Carolin und Stefan Gander führen im Burgdorfer Schützenhaus das Zepter. Foto: Beat Mathys

Ein Bierhaus war die Wirtschaft zum Schützenhaus schon immer. Doch nun soll dem Gerstensaft im historischen Gebäude an der Wynigenstrasse eine noch stärkere Bedeutung zukommen. Das haben Oliver Honsel, Betriebsleiter der Burgdorfer Gasthausbrauerei AG, und der Verwaltungsrat beschlossen: «Als wir die traditionelle Wirtschaft Anfang 2019 von der Techpharma Management AG übernommen haben, hatten wir die Idee, ein Haus der Bierkultur machen zu wollen.»

Ein Hauch von England

Die Corona-bedingte Schliessung hat die Gasthausbrauerei nun dazu genutzt, ihre Vision in die Tat umzusetzen. In Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege wurde im Erdgeschoss eine moderne Infrastruktur eingebaut und so ein neues Ambiente geschaffen. Die Küche sei mit modernsten Geräten ausgestattet und räumlich vergrössert worden, erklärt Honsel. Zudem wurde eine Bar mit langem Tresen eingebaut, an welchem die Gäste – wie etwa in einem englischen Pub – sitzen können. Die traditionellen Tische sind verschwunden und durch hohe Tischchen mit Barhockern ersetzt worden. Praktisch unverändert blieb der Saloon, in welchem neben den kupfernen Braubottichen getafelt werden kann.