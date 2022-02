Angestellte «Kirschblütlerinnen» – Psychiatrie Münsingen lässt Vorwürfe überprüfen Bis die Untersuchung zu drei ehemaligen Mitarbeiterinnen aus der Kirschblüten-Gemeinschaft abgeschlossen ist, tritt der ärztliche Direktor in den Ausstand.

Psychiatriezentrum in Münsingen. Foto: Raphael Moser

Der Verwaltungsrat des Psychiatriezentrums Münsingen (PZM) reagiert auf Vorwürfe: Er lässt die Anstellung von drei ehemaligen Mitarbeiterinnen überprüfen, die der umstrittenen Kirschblütengemeinschaft angehören. Vier externe Fachexperten wurden mit der Überprüfung beauftragt. Sollte sich zeigen, dass in der Vergangenheit Fehler passiert seien, würden entsprechende Konsequenzen gezogen, teilt das PZM mit. Der ärztliche Direktor werde sich bis zum Abschluss der Untersuchungen von seinen Funktionen am PZM zurückziehen.

In einem Artikel hatte der «Beobachter» die Anstellung von drei Mitarbeiterinnen am PZM thematisiert, die der Kirschblütengemeinschaft angehören. Sie arbeiten nicht mehr am PZM und gemäss der Mitteilung gibt es nach wie vor keine Hinweise, dass es während ihrer Beschäftigung zu Verstössen oder Fehlverhalten gekommen wäre. Aber in dieser Thematik sei ein genaues Hinschauen erforderlich, hält das Psychiatriezentrum fest. Gemäss Mitteilung arbeiten heute keine Personen mehr am PZM, die der Kirschblütengemeinschaft angehören.

Teil der Abklärung soll auch die Rolle des ärztlichen Direktors und Chefarztes der Klinik für Depression und Angst, Thomas Reisch, sein. Er hielt fest, dass er nicht Mitglied der Kirschblütengemeinschaft sei und sich von der der Kirschblütengesellschaft angeschlossenen Ärztegesellschaft Avanti distanziere.

Gemäss Mitteilung ist auch Reisch daran interessiert, dass die Abläufe unabhängig überprüft werden. Er und der Verwaltungsrat hätten vereinbart, dass er sich von seinen Funktionen bis zum Abschluss der Untersuchung zurückzieht. Die ärztliche Direktion führt interimistisch PZM-Direktor Ivo Spicher.





