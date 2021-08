Zum Schulstart – Provisorien für zwei Berner Schulen sind bereit Der Bedarf an Schulraum steigt. Deshalb wurden in der Länggasse und im Rossfeld Container als Provisorien für Basis- und Unterstufe aufgestellt.

Die Stadt Bern schafft mit Container-Modulen provisorischen Schulraum. (Archivbild) Foto: Stadt Bern / Condecta

Rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn am kommenden Montag stehen die Schulraum-Provisorien im Länggass- und im Rossfeld-Quartier bereit. Das teilt die Stadt Bern am Mittwoch mit. Sie will so den steigenden Bedarf an Schulraum kurzfristig abdecken.

Auf dem Hartplatz des Schulareals Hochfeld wurde ein zweigeschossiges Provisorium für vier Basisstufen-Klassen erstellt. Der Stadtrat hat dafür einen Kredit von 2,75 Millionen Franken genehmigt.

Gleichzeitig entstand auf dem Pausenplatz der Schulanlage Rossfeld ein eingeschossiger Bau. Er bietet Platz für zwei Unterstufenklassen und eine Basisstufe. Beide Provisorien bestehen aus Container-Modulen, die innert knapp sechs Wochen aufgestellt und eingerichtet wurden.

