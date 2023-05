Energie aus Rindergülle – Prototyp aus Zollikofen soll Biogasproduktion verdoppeln In Posieux FR ging eine von Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften in Zollikofen entwickelte Biogasanlage in Betrieb.

Die Biogasanlage in Grangeneuve wurde am Mittwoch eingeweiht. Foto: zvg/Staat Freiburg

Die Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) in Zollikofen hat ein Prototyp für die Biogasproduktion entwickelt, mit welchem die Produktion aus Rindergülle verdoppelt werden soll. Der Prototyp soll in den nächsten Tagen eine bestehende Anlage auf dem Schulbauernhof von Grangeneuve in Posieux FR ergänzen.

Wie der Freiburger Staatsrat am Mittwoch mitteilte, liegt die Besonderheit des neuen Moduls in seiner Fähigkeit die Rindergülle thermisch vorzubehandeln, bevor sie in den Fermenter gelangt. Im Fermenter wird durch den Abbau der organischen Substanz Biogas gebildet.

Mit dem neuen Prozedere werde das organische Material für die Bakterien, die sich um die Umwandlung in Biogas kümmern, noch zugänglicher. Die Biogasproduktion aus Rindergülle könnte verdoppelt werden, war dem Communiqué zu entnehmen. Das hätten Laborversuche gezeigt. Erste Ergebnisse der Versuche in Originalgrösse werden für Ende des Jahres erwartet.

Der Prototyp werde eine bestehenden Biogasanlage auf dem Hof von Grangeneuve ergänzen. Diese wurde Mitte März in Betrieb genommen und am Mittwoch in Anwesenheit der Staatsräte Didier Castella und Jean-François Steiert eingeweiht, wie in der Mitteilung stand. Die Anlage sei so einfach und rationell wie möglich konzipiert worden und ermögliche die Durchführung verschiedener Versuche.

SDA/flo

