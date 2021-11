3. Tamedia-Abstimmungsumfrage – Protestwählende könnten für Überraschung an der Urne sorgen Weiterhin deutet alles auf eine Annahme des Covid-Gesetzes und der Pflegeinitiative am 28. November hin. Bei Ersterem gibt es allerdings einen erheblichen Unsicherheitsfaktor. Jacqueline Büchi

Auf der Strasse sind die sogenannten Freiheitstrychler nicht zu überhören. Schwierig zu prognostizieren ist jedoch, welchen Einfluss Proteststimmen gegen das Covid-Gesetz an der Urne haben werden. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Es gibt (verhältnismässig) normale Zeiten, und es gibt pandemische Zeiten. Und es gibt (verhältnismässig) normale Urnengänge, und es gibt die Abstimmung über das Covid-Gesetz.

Handelte es sich um eine Vorlage wie jede andere, könnten die Befürworterinnen (verhältnismässig) ruhig schlafen. Gemäss der dritten und letzten Abstimmungsumfrage von Tamedia und «20 Minuten» zu den Abstimmungen von Ende November stimmen weiterhin gut zwei Drittel der Befragten dem Covid-Gesetz zu. Der Wert ist seit der ersten Umfragewelle im Oktober leicht gestiegen, und die Meinungen haben sich ungewöhnlich früh verfestigt. Allerdings handelt es sich eben nicht um eine gewöhnliche Abstimmung.

Politologe Fabio Wasserfallen, der die modellierten Umfragen zusammen mit seinem Kollegen Lucas Leemann durchführt, sagt: «Wir sehen, dass sich die Stimmabsicht stark unterscheidet zwischen denjenigen, die auch sonst regelmässig an die Urne gehen, und Menschen, die normalerweise kaum abstimmen.» Letztere haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, gegen das Gesetz zu stimmen. «Es handelt sich, wenn man so will, um klassische Protestwählende.»

Das macht es besonders schwierig, vorherzusehen, wie die Mobilisierung am Abstimmungssonntag aussehen wird. Werden nun viele dieser Menschen, die sich sonst kaum für die institutionelle Politik interessieren, an die Urne gehen? Und wie hoch ist die Beteiligung im Vergleich dazu bei den Stammwählerinnen? «Dies alles dürfte das Endresultat beeinflussen», so Wasserfallen.

Erhebung von GFS Bern zeichnet ähnliches Bild Infos einblenden Nein-Lager bei Pflegeinitiative wird stärker Ein ähnliches Bild zeichnet die ebenfalls am Mittwoch veröffentlichte Studie des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SRG: Sie sieht 67 Prozent Ja zur Pflegeinitiative und 61 Prozent Ja zum Covid-19-Gesetz, hätte der Urnengang am 7. November stattgefunden. In der Erhebung von GFS Bern sank der Ja-Anteil im Vergleich zur Umfrage vom 9. Oktober um 11 Prozentpunkte. Das Nein-Lager legte von 15 auf 27 Prozent zu. 6 Prozent gaben an, sie seien noch unentschlossen. Dagegen ergab die jüngste Erhebung im Auftrag der SRG bei den Wählerinnen und Wählern der Freisinnigen eine Nein-Mehrheit von 55 Prozent. Jüngere sehen Covid-Gesetz skeptischer Der Ja-Anteil in der SRG-Befragung liegt unverändert bei 61 Prozent, das Nein-Lager kommt auf 38 Prozent nach 36 Prozent im Vormonat. «Die SVP gegen den Rest», könnte das Motto des Abstimmungskampfes lauten. Der SRG-Umfrage sieht den Ja-Anteil bei der SVP bei nur 24 Prozent. Bei den anderen Parteien zeigen sowohl die Tamedia- als auch die SRG-Umfrage sehr deutliche Mehrheiten für das Covid-19-Gesetz. Die Verfasser der Studie zur SRG-Umfrage verweisen ihrerseits darauf, dass bei den Parteiungebundenen ein Meinungswandel zu beobachten sie: Neu gebe es bei Ihnen eine Nein-Mehrheit. Justiz-Initiative verliert an Boden Gegenüber GFS Bern sagten 50 Prozent, sie hätten die Justiz-Initiative abgelehnt, wäre schon am 7. November abgestimmt worden – 8 Prozentpunkte mehr als im Vormonat. Der Ja-Anteil blieb demnach stabil bei 41 Prozent, 9 Prozent gaben an, sie seien unentschlossen. Das Forschungsinstitut GFS Bern befragte für die zweite Welle der SRG-Trendbefragung zu den Abstimmungen vom 28. November zwischen dem 3. und dem 11. November bei 23’997 Stimmberechtigte. Der statistische Fehlerbereich beträgt +/-2,8 Prozentpunkte.

Klar ist: Von den Wählerinnen und Wählern der etablierten Parteien lehnen einzig die SVP-Sympathisanten das Gesetz ab, alle anderen parteipolitischen Lager sind mehrheitlich dafür. Auch die Unterschiede nach Wohnort, Sprachgruppe und Geschlecht sind relativ gering. Einen signifikanten Einfluss auf die Stimmabsicht hat dafür das Alter: Während die jüngste Gruppe der 18- bis 34-Jährigen die Vorlage nur knapp befürwortet, nimmt die Zustimmung mit fortschreitendem Alter stark zu.

Pflegeinitiative im Hoch

Weiterhin auf einen Sieg an der Urne hoffen dürfen die Initiantinnen der Pflegeinitiative. Auch in der dritten Welle wollen noch 72 Prozent der Befragten Ja stimmen – ein rekordhoher Wert. Die Corona-Krise habe die Missstände in der Pflege gnadenlos aufgezeigt, lautet das beliebteste Argument bei den Befürwortern. Die Gegnerinnen verweisen häufig auf den Gegenvorschlag, der eine milliardenschwere Ausbildungsoffensive beinhaltet.

Kaum reelle Chancen hat derweil die Justizinitiative, die verlangt, dass die Bundesrichter künftig per Los bestimmt werden. Nur 37 Prozent wollen sicher oder eher für die Initiative aus der Feder des Unternehmers Adrian Gasser stimmen. Noch am meisten Sympathien findet das Volksbegehren in den Wählerschaften von Grünen und Grünliberalen, wobei es auch dort nicht für eine Mehrheit reicht.

12’558 Personen aus der ganzen Schweiz haben vom 11. bis zum 12. November online an der Befragung teilgenommen. Die Umfragedaten werden nach demografischen, geografischen und politischen Variablen modelliert.

Schutz vor Manipulation Infos einblenden Der Autor eines Artikels auf der Plattform «Inside Paradeplatz» suggeriert, es sei ihm gelungen, Meinungsumfragen von SRF und von Tamedia zu manipulieren. Politologe Fabio Wasserfallen, der die Abstimmungsumfragen von «20 Minuten» und Tamedia zusammen mit seinem Kollegen Lucas Leemann verantwortet, hält dazu fest: «Wir beschäftigen uns seit Jahren intensiv mit der Sicherheitsthematik und verfügen über verschiedene wirksame Kontrollmechanismen.» In einem mehrstufigen Verfahren werden die Antworten auf ihre Plausibilität überprüft. Dabei werden in der Regel rund 15 Prozent der Teilnahmen vorsorglich aussortiert, weil eines oder mehrere Warnelemente gegeben sind. «Aus nachvollziehbaren Gründen können wir die einzelnen Sicherheitselemente nicht offenlegen», so Wasserfallen. Nicht zu verwechseln mit den modellierten, repräsentativen Umfragen von Leewas sind sogenannte Polls oder Kurzumfragen, auf die der Artikel von «Inside Paradeplatz» ebenfalls Bezug nimmt. Deren Resultate werden direkt nach dem Abstimmen im Onlineartikel ersichtlich. Sie sind nicht repräsentativ, auch auf ausgebaute Sicherheitsmassnahmen wird hier verzichtet. (jbu) Mehr Infos zur Methodik unserer Umfrage finden Sie hier.

Jacqueline Büchi ist Autorin im Inlandressort und Mitglied der Tagesleitung der Redaktion Tamedia. Schwerpunkt ihrer Berichterstattung ist die Gesundheits- und Gesellschaftspolitik. Sie startete 2008 als Radiojournalistin und durchlief seither verschiedene Stationen bei Medien im In- und Ausland. Mehr Infos @j_buechi

